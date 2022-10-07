В Кургане кардинально изменят маршрутную сеть автобусов

«На основании результатов исследования пассажиропотока, проведенного Российским дорожным научно-исследовательским институтом, в городе планируется изменить маршрутную сеть и протяженность маршрутов. Новая маршрутная сеть будет сокращена за счет устранения дублирующих маршрутов и будет состоять из 40 маршрутов. Это позволит исключить «гонки» за пассажирами, которые сейчас часто происходят между водителями общественного транспорта», – рассказал Игорь Прозоров на странице гордумы «ВКонтакте».

Реформа проводится с целью поэтапного обновления автобусного парка. Старые ПАЗики будут заменены на комфортабельные автобусы среднего и большого класса. А благодаря чёткому графику движения пассажиры смогут корректировать свой выход из дома, зная установленное время прибытия автобуса. Тариф на перевозку граждан будет регулироваться органами государственной власти.

Председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров является участником депутатской рабочей группы по модернизации системы общественного транспорта города Кургана. Рабочая группа создана по поручению Губернатора Курганской области с целью проведения разъяснительной работы по транспортной реформе среди граждан.

По информации администрации города Кургана в сети «ВКонтакте»

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.