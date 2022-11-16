В Кургане клиенты такси OMEGA выступают за сбережение экологии и катаются на «Тесле»

Курган с каждым днём становится красивее и чище.

Администрация города взяла курс на улучшение экологии: благоустраивают парки, озеленяют улицы. Это огромный труд горожан, администрации, а также представителей малого и среднего бизнеса.

Как положительный пример ЭКОориентированности можно привести Сервис заказа такси OMEGA, один из крупнейших агрегаторов такси и услуг различного спектра - от грузоперевозок до клининга.

Стратегия руководства сервиса заключается в том, чтобы проявлять ответственность в деле сохранения природы и давать возможность участвовать в этом каждому человеку.

Начиная с этого года, у Сервиса OMEGA появился парк-партнёр. Автомобили класса «Комфорт» работают исключительно на экологическом топливе. Это позволяет клиентам сервиса получать более качественную услугу, без увеличения цен на поездки. Согласитесь, мысль о том, что вы можете проехать на комфортабельном автомобиле и быть при этом причастными к делу сбережения экологии вызывает положительные эмоции.

OMEGA вместе с парком-партнером закупает электромобили. Уже в ноябре на линию для выполнения заказов выходит электромобиль марки «Тесла» – комфортабельный, экологичный, с роскошным панорамным остеклением крыши. Да, теперь в курганском такси есть «Тесла»!Как вам такое,Илон Маск?

Каждый житель нашего города может прокатиться на популярном электрокаре. И уже по ежегодной традиции OMEGA с ноября запускает акцию:«Ты счастливчик!» В этом году приятный подарок от сервиса OMEGA- бесплатная поездка на автомобиле «Тесла».Независимо от тарифа - «эконом», «комфорт» или «бизнес»- поездка будет абсолютно бесплатной!Для этого не нужно танцевать, петь или рассказывать стихи. Просто закажите такси в OMEGA удобным для вас способом: позвонив на номер 333-333 или в мобильном приложении.Испытайте удачу на себе, и помните: заказывая экологичные автомобили, вы меняете не только свою жизнь, но и жизнь города. Меняйтесь вместе с нами!

Всю информацию об акциях Сервиса заказа такси OMEGA можно найти на страницах его сайта и в соцсетях. Делитесь своими впечатлениями о поездках, фотографиями и получайте приятные бонусы!

Сервис заказ такси OMEGA – с заботой о каждом!

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