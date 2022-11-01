В Кургане коммунальщикам поручили в кратчайшие сроки демонтировать аварийные конструкции с детских площадок

Департамент ЖКХ и городская Административно-техническая инспекция по поручению губернатора ежедневно проверяют работу управляющих компаний по содержанию домов и дворовых территорий.

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов провёл проверку содержания и уборки нескольких дворовых территорий, расположенных в центре города и в микрорайоне Шевелёвка, сообщили в пресс-службе администрации города.

Во время объезда были осмотрены придомовые территории ряда домов по улицам Гоголя, Томина, Пушкина, Володарского, которые находятся на обслуживании управкомпании «Восток Центр»; домов по улицам Криволапова, Пушкина, Кирова и Урицкого, управкомпания – «Новая Волна Курган»; домов по улице Криволапова, управкомпания «УК «Чистый Квартал».

«В результате осмотра дворовых территорий выявлены отдельные нарушения требований, предусмотренных Правилами благоустройства территории города Кургана. Большая часть выявленных в ходе рейда нарушений касается уборки мусора, в том числе строительного, опавшей листвы, сухостоя, незаконной расклейки рекламной продукции, а также покоса травы и необходимости демонтажа аварийных и деформированных конструкций – элементов детских игровых площадок, ограждений», – отметил Павел Каргаполов.

Если в установленные сроки нарушения не будут устранены, материалы по ним направят в управление административной практики департамента развития городского хозяйства для составления административных протоколов о нарушении требований по уборке территорий, предусмотренных Правилами благоустройства. Управляющие компании, нарушившие данные требования, будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, квартальные смотрители АТИ ежедневно осматривают придомовые территории жилых многоквартирных домов и территории, прилегающие к торговым объектам. В осенний период особое внимание они уделяют уборке опавшей листвы, очистке бордюров от грязи.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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