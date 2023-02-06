В Кургане краеведческий диктант написали 360 человек

В просветительской акции «Краеведческий диктант», посвященной в нынешнем году 80-летию Курганской области, приняло участие рекордное количество участников – 360 человек. Из них 214 – принимали участие заочно – отвечали на вопросы диктанта на сайте Библиотечной информационной системы г. Кургана. А 146 человек пришли в 13 муниципальных библиотек Кургана.

Пять лет назад, когда Библиотечная информационная система Кургана инициировала проведения этой просветительской акции к 75-летию Курганской области, в ней приняли участие 73 человека в возрасте от 14 до 80 лет. С каждым годом возрастной диапазон участников становится все шире. В 2023 году самому юному участнику акции исполнилось 10 лет, а самому взрослому – 87 лет. Традиционно наибольшую активность проявили женщины. Среди участников, которые пришли для написания диктанта в библиотеки, больше всего было служащих и пенсионеров, но были и учащиеся школ, ссузов, вузов, рабочие, безработные и домохозяйки.

Все участники просветительской акции «Краеведческий диктант» получат электронные сертификаты участника.