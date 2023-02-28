В Кургане ликвидируют последствия непогоды

Прошло заседание городского оперативного штаба под руководством директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Кургана Романа Медведева. На повестку дня были вынесены вопросы уборки дворов и междворовых проездов, а также готовности управляющих организаций к оперативной ликвидации возможных аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. По информации и.о. начальника Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергея Сорокина, 27 февраля на территории региона и города наблюдалось прохождение циклона с системой фронтов. За сутки на территории Кургана выпало порядка 4-х мм осадков, порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Сегодня Курган находится в теплом секторе циклона, днем температура достигает 2-х градусов тепла, ночью ожидаются заморозки до 5-ти градусов мороза.

«В течение следующих суток влияние циклона сохранится. 2 марта ветер усилится, возможны отдельные порывы до 14-ти метров в секунду. В выходные, 5 марта, ожидается циклон из Скандинавии, прогнозируется, что за сутки при этом выпадет до 7-ми мм осадков», - рассказал Сергей Сорокин.

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев призвал управляющие организации активизировать работу и оперативно устранить последствия неблагоприятных погодных условий. Перед руководителями УК была поставлена задача – оперативно организовать расчистку дворов, своевременно обрабатывать противогололедными материалами тротуары, подходы к подъездам, междворовые проезды, чтобы избежать образования наледи вследствие резкого перепада температур.

До конца рабочего дня управляющие компании должны будут предоставить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства графики по уборке придомовых территорий. На особом контроле работа управляющих организаций, имеющих на обслуживании большое количество домов. Роман Медведев призвал всех руководителей УК ответственно отнестись к исполнению своих обязанностей и не допустить повторения ситуации декабря прошлого года, когда не все смогли оперативно устранить последствия ледяного дождя.