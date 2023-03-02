В Кургане лучших руководителей спортшкол поблагодарили за приобщение детей и подростков к физкультуре

Победители конкурса «Курган спортивный» получили награды.

Детско-юношеская спортивная школа № 1 им. А.А. Семёнова победила в номинации «Лучшая муниципальная спортивная школа по реализации системы персонифицированного учета». ДЮСШ № 4 стала лидером в номинации «Лучшая муниципальная спортивная школа, культивирующая большее количество видов спорта». Лучшей муниципальной спортивной школой, подготовившей большее количество спортсменов-разрядников, признана ДЮСШ № 2. Лучшей муниципальной спортивной школой по проведению самого массового физкультурно-спортивного мероприятия названа ДЮСШ № 3.

Получили награды лучшие руководители муниципальных спортивных школ. Так, лучшим руководителем профессионального объединения сотрудников муниципальной спортивной школы признан директор ДЮСШ № 4 Дмитрий Герасимов. Лучшим руководителем муниципальной спортивной школы, реализующим физкультурно-спортивные мероприятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, стал директор ДЮСШ № 2 Александр Ковальчук.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, директор ДЮСШ № 3 Сергей Чугунов назван лучшим руководителем муниципальной спортивной школы по реализации образовательных программ с самым большим контингентом обучающихся. Лучший руководитель муниципальной спортивной школы, показавшей высокие спортивные результаты спортсменов, – директор ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова Наталья Чернова.

Заместитель директора Дирекции социальных объектов, руководитель городского Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» Оксана Чигак признана лучшим руководителем по реализации физкультурно-спортивных мероприятий с населением города Кургана. Лучшим руководителем по вкладу в развитие пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни назван директор Дирекции социальных объектов Иван Слывка.

В номинации «Лучший муниципальный тренер в индивидуальных видах спорта» 3-е место занял Александр Белобородов, тренер-преподаватель по тяжелой атлетике ДЮСШ № 4. На 2-м месте – тренер-преподаватель по шахматам ДЮСШ № 2 Владимир Предеин. 1-е место завоевал тренер-преподаватель по спортивной акробатике ДЮСШ № 1 им. А.А. Семенова Игорь Семенов.

В номинации «Лучший муниципальный спортсмен в индивидуальных видах спорта» на 2-м месте – шахматистка Алена Волчкова, обучающаяся ДЮСШ № 2.

В номинации «Лучший муниципальный тренер в игровых командных видах спорта» на 2-м месте – тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ № 3 Евгений Мостовских, на 1-м месте – тренер-преподаватель по фитнес-аэробике ДЮСШ № 3 Виктория Семеновых.

В номинации «Лучший муниципальный спортсмен в игровых командных видах спорта» все 3 места заняли обучающиеся на отделении фитнес-аэробики ДЮСШ № 3. На 3-м месте – Екатерина Суставова, на 2-м месте – Мария Рассохина, 1-е место заняла Полина Девяшина.

Ряд сотрудников муниципальных спортивных школ были поощрены Благодарственными письмами и Почетными грамотами администрации города Кургана. Почетной грамотой Главы города Кургана за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта и активное участие в общественной жизни города был награжден тренер-преподаватель по мини-футболу ДЮСШ № 3 Игорь Воробьев.

Победителем в номинации «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение по физкультурно-спортивной работе» признана школа № 9. Победителем в номинации «Лучшее муниципальное дошкольное образовательное учреждение по физкультурно-спортивной работе» стал детский сад № 131.

Среди муниципальных подростковых центров 3-е место по физкультурно-спортивной работе занимает Детский (подростковый) центр «Луч-П», на 2-м месте – Станция детского и юношеского туризма и экскурсий, на 1-м месте – Центр «Мостовик».

Среди руководителей муниципальных подростковых центров 3-е место по физкультурно-спортивной работе заняла директор Детского (подросткового) центра «Луч-П» Светлана Шевченко, 2-е место – директор Станции детского и юношеского туризма и экскурсий Юрий Шамсутдинов, обладателем 1-го места в этом году стала директор Центра «Мостовик» Любовь Евдокимова.

Благодарственные письма Департамента социальной политики администрации города Кургана были вручены ряду инструкторов по физической культуре городских детских садов, педагогу дополнительного образования Детского (подросткового) центра «Луч-П», ряду тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ.

По итогам работы за 2022 год Благодарственным письмом отдела спорта Департамента социальной политики были поощрены ряд сотрудников муниципальных учреждений дополнительного образования, муниципальных детских садов, средних школ. Руководители и сотрудники Центра тестирования ВФСК ГТО города Кургана были награждены Почетными грамотами Управления по физической культуре и спорту Курганской области. Удостоверение мастера спорта по спортивной акробатике торжественно вручено Ксении Бакулиной.

Заместитель директора Курганского городского инновационно-методического центра Елена Сазонова подчеркнула, что победители конкурса «Курган спортивный» решают одну из важнейших педагогических задач – приобщают детей и подростков к физкультуре и спорту, воспитывают целеустремленное, физически развитое и духовно стойкое поколение.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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