В Кургане меняют теплосети по улице Горького

В Кургане в этом году планируют продолжить ремонт теплосетей по ул. М. Горького. Кроме того заменят аварийные магистральные подающие сети тепловые сети по ул. Правды в Северном микрорайоне. В пресс-службе губернатора сообщили, что замена изношенных теплосетей в областном центре началась в 2022 году по поручению Вадима Шумкова.

В минувшем году на улице Горького от улицы Томина до Савельева коммунальщики смогли поменять сети на участке 1,4 километра. И только после ремонта теплосетей заасфальтировали дорогу и тротуары и даже благоустроили автобусные остановки, парковки и въезды.

В этом году комплексный ремонт на ул. М. Горького будет продолжен от ул. Савельева до ул. Новая и дополнительно приведут в порядок 300 м сетей с дорожным покрытием от ул. М. Горького на ул. Новая. Сети на ул. Правды также приходилось постоянно точечно ремонтировать, возникали сложности с прохождением испытаний перед началом отопительного сезона.

«Благодаря позиции губернатора нашлась возможность за счет областных средств направить субсидию на ремонт улицы М. Горького. На улицу Правды мы заходим с помощью коллег из Курганской генерирующей компании. Таким образом, мы приводим в порядок наши тепловые сети для граждан, обеспечив после ремонта бесперебойную подачу тепла и горячего водоснабжения. Мы, наверно, если не единственный, то один из немногих субъектов Российской Федерации, который ремонтирует не только тепловые или сети инфраструктуры, но при этом сразу занимается ремонтом дорог», - сообщил заместитель губернатора Константин Малышев.

Масштабные работы могут начать после прохождения отопительного сезона, а завершить предполагается осенью в том же году.

Фото Николая Пушилина.

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