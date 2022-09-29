В Кургане мобилизованным ребятам помогают собрать аптечки

С понедельника мобилизованные зауральцы отправляются из военкоматов в сборные пункты. Идут не только те, кого призвали по повестке, но и желающие по своей инициативе защитить интересы Родины. На специальную военную операцию ребята собираются основательно.

По личному распоряжению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, под руководством директора Департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева полным ходом идёт комплектация аптечек первой медицинской помощи для мобилизованных в Курганской БСМП. Как сообщает департамент здравоохранения, все медицинские организации Курганской области приняли активное участие в обеспечении медикаментами и изделиями медицинского назначения. «Мы рады, что таким образом можем поддержать наших солдат», - передают сотрудники департамента.

Кроме сбора аптечек первой медицинской помощи врачи Курганской области также собирают средства на медикаменты, расходные материалы и канцтовары для мобилизованных граждан. Так поступили сотрудники Шадринской ЦРБ. Каждый старается помочь солдатам, поддержать их.

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