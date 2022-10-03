В Кургане молодые люди смогут получить водительскую категорию «С» бесплатно

Сегодня молодые люди из разных районов Зауралья прибыли в Курганскую автошколу ДОСААФ для прохождения обучения на управление автомобилем категории «С». Направлены ребята от военкомата –такое обучение является добровольной подготовкой к военной службе и предусмотрено законом «О воинской обязанности и военной службе». Обучение проходит по военно-учётной специальности водителя транспортных средств.

Все курсанты уже совершеннолетние, по состоянию здоровья годны к военной службе – это является обязательным условием прохождения обучения. Ребята через три месяца не только получат водительские права, но и научатся ремонтировать и обслуживать технику.

«Обучение, проживание и питание проходит за счёт средств Министерства обороны. Здесь им даётся теория, на каждую тему занятия будет промежуточный экзамен. Потом допускаются до вождения транспортного средства на автодроме, а потом и в городе. В конце – сдача экзаменов в ГИБДД. В дальнейшем все ребята будут проходить военную службу по призыву на водительских должностях на автомобильном транспорте. Обучаться будут на автомобилях КамАЗ, которые также предоставлены Министерством обороны. Все автомобили новые, мастера и преподаватели опытные. По итогу экзамен в ГИБДД 90% сдают с первой попытки. Нам приятно работать, когда курсанты выдают такие результаты. Помимо занятий ПДД с ними ещё будут проводиться занятия по огневой, строевой подготовкам. Их будут готовить уже к службе в армии», - отметил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Курганской области майор Алексей Белокур.

Набор проходил на добровольной основе. Молодые люди пришли в военкомат, прошли врачебную комиссию и записались на обучение. Новоиспечённый курсант Евгений Есин узнал про набор и подал документы. Уверен, что все экзамены сможет сдать с первой попытки. Поддерживает его семья. «Мама подвигла меня на обучение здесь. Конечно, было и личное желание», - рассказал Евгений Есин.

На территории, где будет проходить обучение, курсанты могут проживать в казарме – приехали не только жители Кургана, но и Курганской области. Антон Горшенин приехал из села Падеринского. Молодой человек рассказал о своих целях обучения: «На категорию «С» в армии нужны водители. Водительское дело всегда будет нужно. С ребятами успел познакомиться. Готов к труду и обороне».

Начальник Курганской автомобильно-технической школы ДОСААФ России Дмитрий Харисов рассказал об обучении: «С понедельника по пятницу будет осуществляться вечерняя подготовка. Водитель – это самая распространённая профессия в России. Они нужны везде – и в любом роде войск, и в любой категории гражданской жизни. В войсках они осуществляют перевозку личного состава, груза».

В следующем году уже подготовленные ребята отправятся на военную службу. Каждый из курсантов принял взвешенное решение обучиться военно-учётной специальности.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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