В Кургане молодым мамам объяснили, как оформить свидетельство о рождении ребёнка, не выходя из дома

Начальник Курганского городского отдела Управления записи актов гражданского состояния Курганской области Светлана Щуцкая пришла в перинатальный центр на встречу с будущими мамами. Главной темой обсуждения стал порядок предоставления государственных услуг в сфере грегистрации рождения через суперсервис «Рождение ребенка».

Главный врач центра Татьяна Осина рассказала о порядке получения медицинского свидетельства о рождении как в бумажном варианте, так и в электронной форме.

Напомним, с 1 марта появилась возможность оформить электронное медицинское свидетельство о рождении. Электронное медицинское свидетельство оформляется с согласия мамы и передается медицинской организацией на госуслуги в электронном виде. Если мама выбрала электронный документ, необходимо заполнить форму согласия. Форма согласия заполняется собственноручно в медицинской организации, где происходят роды, которое затем поступит в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля мамы на портале используются для предзаполнения заявления о рождении.

«Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС, который затем зарегистрирует рождение без личного присутствия родителей», - пояснила Светлана Щуцкая.

Реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки, уточнили в органах ЗАГС.

Гербовое свидетельство о рождении родители при желании могут получить позже при личном обращении в орган ЗАГС или также подать заявление на получение свидетельства через портал госуслуг.

Фото их группы vk.com/zags_kurgan.

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