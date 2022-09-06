В Кургане молодым педагогам устроили посвящение в профессию

В зале областных профсоюзов для молодых педагогов Кургана устроили посвящение в профессию. Встреча с новичками в педагогике продолжила цикл мероприятий традиционной городской педагогической конференции.

«Мы с огромной радостью принимаем пополнение в нашу педагогическую семью, – сообщила молодым педагогам заместитель директора департамента социальной политики Ирина Паскевич.

С ее слов, профессия педагога – очень сложная, но при этом благородная. В Кургане будут созданы все условия для вашего дальнейшего профессионального роста и развития пообещала Паскевич. Она вручила молодым специалистам приветственные адреса от имени главы города Кургана Елены Ситниковой.

Заместитель директора Курганского городского инновационно-методического центра Елена Сазонова перечислила, какую методическую помощь и поддержку могут получить молодые педагоги, в каких профессиональных конкурсах они имеют возможность себя проявить. В частности, в Курганском городском ИМЦ действуют школа молодого педагога, школа начинающего воспитателя, школа начинающего педагога-психолога. Даже предусмотрены мастер-классы для учителей английского языка и русоведов. Проводится городской фестиваль педагогических идей «КУБ: курганский учитель будущего» – площадка для неформального профессионального общения начинающих специалистов сферы образования, где можно поделиться накопленным опытом, рассказать об успешно применяемых методических приемах. Также в Кургане ежегодно проводится конкурс «Лучший наставник муниципальной системы образования». Елена Сазонова пригласила молодых курганских педагогов проявить личные и профессиональные таланты в конкурсе профессионального педагогического мастерства «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют».

К начинающим работникам сферы образования обратился с напутствием директор средней школы № 23 Кургана Сергей Лоськов, отметивший, что в предыдущем учебном году было проведено более 30 консультаций для молодых специалистов.

Директор Курганского Дома молодежи Марина Самойлова подробно рассказала о возможностях молодежной политики для начинающих педагогов, которые могут принять участие в форуме «Будущее Кургана», в фестивале «Без границ». Курганский Дом молодежи тесно сотрудничает с городскими школами и всегда готов помочь педагогам в проведении ярких мероприятий патриотической, профориентационной, социально-культурной направленности.

По информации администрации Кургана.