Новый мир
Курган 15o
Курс ЦБ:$79,3586,72
16+
Версия для слабовидящих

В Кургане моют остановочные павильоны и барьерные ограждения

Апрель – время большой уборки.

5 апреля, 2023 - 08:35

В Кургане субботники проходят не только во дворах, на общественных территориях, но и на улично-дорожной сети.

С установлением теплой сухой погоды активно ведется помывка остановочных павильонов, барьерных ограждений. 4 апреля красили остановочные комплексы по проспекту Голикова и улице Мальцева, мыли по улицам Чернореченской, Б.-Петрова, Дзержинского, Зорге и другим. После зимы и схода снега приступили к очистке газонов от мусора и прошлогодней листвы.

«Всем нам нравится жить в чистом, красивом и ухоженном городе. Еще раз призываю всех присоединиться к весенней уборке. Скоро майские праздники, нужно успеть навести в городе порядок до их наступления», - обратилась к горожанам глава кургана Елена Ситникова.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

5 апреля, 2023 - 08:35

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество