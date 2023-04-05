В Кургане моют остановочные павильоны и барьерные ограждения

В Кургане субботники проходят не только во дворах, на общественных территориях, но и на улично-дорожной сети.

С установлением теплой сухой погоды активно ведется помывка остановочных павильонов, барьерных ограждений. 4 апреля красили остановочные комплексы по проспекту Голикова и улице Мальцева, мыли по улицам Чернореченской, Б.-Петрова, Дзержинского, Зорге и другим. После зимы и схода снега приступили к очистке газонов от мусора и прошлогодней листвы.

«Всем нам нравится жить в чистом, красивом и ухоженном городе. Еще раз призываю всех присоединиться к весенней уборке. Скоро майские праздники, нужно успеть навести в городе порядок до их наступления», - обратилась к горожанам глава кургана Елена Ситникова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.