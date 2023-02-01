В Кургане на 5 дней закроют перекресток улиц Ленина — Коли Мяготина

На перекрестке будет произведена замена самотечного коллектора диаметром 1200 мм.

«Протяженность этого участка составит 48 метров, у нас на это выделено 5 рабочих дней. С 3 февраля перекрываем перекресток и будем выпонять землянные работы. После укладки нового коллектора, мы восстановим благоустройство в зимнем варианте, без восстановления асфальта. Это будет щебеночное покрытие», - рассказал директор компании-подрядчика Вадим Рупаков.

В планах заказчика работ, компании «Водный союз», замена коллектора на всей улице Коли Мяготина. Департамент ЖКХ администрации Кургана будет в ежедневном режиме отслеживать ремонтно-восстановительные работы.

«С 2017 года по 2022 год было зафиксировано более 44 аварий на данном участке и 8 провалов, что влекло за собой ремонтно-восстановительные работы, перекрытие движения, что создавало неудобства для жителей. С учетом того, что этот транспортный узел важен для города, работы будут проводиться с агрессивным графиком, в более короткие сроки», - почеркнул директор департамента ЖКХ Роман Медведев.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина