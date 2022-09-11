В Кургане на аукцион выставлено 60 земельных участков

Земельные участки, расположенные на территории города Кургана и других муниципалитетов Курганской области, реализуются с торгов. Таково требование федерального законодательства. Об этом сегодня, 13 сентября, во время прямого эфира, который провело региональное правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», сообщила заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Елена Иванова.

- Подготовкой земельных участков для их предоставления на торгах занимается Администрация г. Кургана и наш департамент. В настоящее время для проведения торгов нами подготовлено более 100 земельных участков. На 60 из них уже объявлены аукционы. Это участки для жилищного строительства, а также возведения различных объектов коммерческого назначения – торгового, производственного, административного и так далее, - рассказала Елена Иванова.

По ее словам, желающие принять участие в торгах могут ознакомиться с аукционной документацией на официальном сайте «Торги Российской Федерации», на сайте Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области и сайте администрации города Кургана.

- Помимо этого интересующиеся могут получить исчерпывающую консультацию, связанную с проведением торгов, в нашем департаменте по телефону: (8-3522) 46-35-55, добавочный номер 180 или 183, - сообщила Елена Иванова.

Николай Волков.

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