В Кургане на автобусных остановках монтируют новые павильоны

В Кургане продолжается замена старых остановок на новые эстетичные павильоны. В центральной части города уже почти не осталось этого наследия 90-ых — ржавых железных конструкций, пугающих приезжих.

Правда, новые комплексы приходится порой долго ждать, но оно того стоит. Так, павильон на остановке «ЗДС» демонтировали в апреле, теперь — спустя полгода — монтируют новый.

Подрядная организация уже установила металлический каркас павильона и скамейки. Павильон будет иметь три стеклянные стенки, которые защитят пассажиров от ветра и осадков. Боковая стенка остановки со стороны подъезда транспорта в обязательном порядке будут прозрачной для обзора, сообщили в пресс-службе администрации города.

Каркас остановочного павильона должен быть покрыт антикоррозийным составом с последующим окрашиванием полимерным порошковым покрытием.

На улице Красина смонтирован остов будущего павильона на остановке «БСМП». Комплекс будет объемным, внутри разместятся магазинчики.