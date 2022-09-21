В Кургане на две модельные библиотеки станет больше

Детская библиотека имени С. Я. Маршака и библиотека имени В. М. Шукшина стали победителями конкурса Министерства культуры и получат по 5 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек.

Библиотека имени А. К. Югова как региональный проектный офис консультировала, оказывала методическую поддержку и продолжает помогать коллегам в реализации Национального проекта «Культура». Проведение предварительной экспертизы концепций модернизации, взаимодействие с федеральным проектным офисом Российской Государственной библиотеки, мониторинг реализации проекта – всё это приоритетная работа Юговки, как проектного регионального офиса, сообщает yugovalib.ru.

По условиям конкурса минимальное значение рейтинга заявок для центральных библиотек, при котором его участники признавались победителями – 184 балла. Для малых библиотек – 183 балла.

От Курганской области на конкурс было отправлено три заявки: от детской библиотеки имени С. С. Маршака, библиотеки имени В. М. Шукшина и Межпоселенческой центральной библиотеки Лебяжьевского района

Отметим, что в результате конкурсного отбора в число победителей вошло 218 муниципальных библиотек, в том числе 130 малых и 88 центральных библиотек со всей России. В этом году в ближайшее время в Курганской области откроются еще четыре модельные библиотеки. А к концу 2023 года в нашем регионе будет 10 библиотек нового поколения!

Фото пресс-службы библиотеки имени Югова.

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