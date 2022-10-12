В Кургане на месяц частично отключат освещение на центральной площади

На участке улицы Гоголя (от Володарского до Пролетарской) и участке улицы Ленина (от Гоголя до Советской) в городе Кургане с 13 октября в плановом порядке частично отключат уличное освещение

Секретарь Общественной палаты города Кургана, член правления Курганского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Елена Третьякова подчеркнула, что это вынужденная мера. Причина – ремонтные работы . По её словам, всё это делается ради безопасности населения и более качественного благоустройства центральной площади.

- Это необходимо для поддержания главной площади города в достойном и современном виде, к тому же ремонтные работы продлятся недолго. Курганская центральная площадь им. В.И. Ленина – одна из самых больших площадей в Уральском федеральном округе. Невероятно красив архитектурный ансамбль нашей площади, созданный ленинградскими архитекторами. Прекрасно, что исторический облик площади бережно сохраняется. Новые опоры освещения будут точно такими же, в классическом стиле, - прокомментировала Елена Третьякова.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, уличное освещение планируют полностью восстановить к 15 ноября.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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