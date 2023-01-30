В Кургане на месяц закроют участок улицы 1 Мая

Улицу 1 Мая в Кургане 1 февраля временно закроют для движения транспорта.Ограничения введут на участке от дома № 10/7 до пересечения с улицей К.Мяготина.

На самотечном коллекторе диаметром 600 мм по улице К.Мяготина в районе магазина «Детский мир» произошла авария, уточнили в пресс-службе «Водного Союза». На месте проведения ремонтных работ установят временную перекачивающую станцию, которая обеспечит прохождение стоков. Коммунальщики собираются не только ремонтировать коллектор, но и монтировать новый канализационный колодец.

Завершить работы по устранению аварии и открыть участок дороги планируют 2 марта. Просим водителей заранее продумывать альтернативные варианты объезда ремонтируемой территории.

Фото с сайта freepik.com

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