В Кургане на набережной Тобола строят пандус для маломобильных и лестницу на пляж

В городской администрации объяснили это событие следующим образом: «В настоящее время в районе популярного у курганцев места отдыха и купания «Бабьи пески» продолжаются работы по строительству пандуса для маломобильных групп населения и лестницы для схода с дамбы».

А в управлении капитального строительства сообщили, что работы выполняет подрядная организация ООО «СМУ-1». Предлагаем расшифровку работ на сегодняшний день: ведется обустройство монолитных конструкций пандуса: выполнен монолитный упор, уложено и гидроизолировано щебеночное основание под монолитную плиту пандуса на площади порядка 230 квадратных метров. Сейчас рабочие армируют монолитную плиту основания пандуса, в ближайшие дни планируется приступить к заливке бетона. В дальнейшем предусмотрена облицовка пандуса и лестницы гранитными плитами с устройством ограждений.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что на участке от дома № 1А по улице Советской до дома № 7 по улице 9-я Больничная будет благоустроена пешеходная зона. Сейчас власти города заключили контракт на изготовление и монтаж 27 скамеек и урн. Их могут установить в этой пешеходной зоне к концу августа, если не будет других указаний.

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