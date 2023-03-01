В Кургане на неделю закрывают оживленный перекрёсток

Через неделю, с четверга 9 марта, в Кургане перекроют один из ключевых перекрестков – между улицами Красина и Коли Мяготина. Возобновить движение автотранспорта по нему обещают 16-го числа. Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана Роман Медведев.

«Закрытие движения необходимо для продолжения работ по реконструкции канализационного коллектора по ул. К. Мяготина. В текущий момент фронт работ подошел к самому перекрестку с ул. Красина. Рассматривалось несколько вариантов решения проблемы. Был выбран вариант полного перекрытия, поскольку ширина траншеи, из которой будет выбран грунт, составит 2,5 метра, и даже частичное сохранение движения вблизи может оказаться небезопасным для автомобилистов и пассажиров, - рассказал чиновник.

Впрочем, по словам Романа Медведева, есть вероятность, что движение возобновят раньше. По крайней мере, реконструкцию канализационного коллектора на перекрестке улиц К. Мяготина и Ленина, где также потребовалось закрытие движения, подрядчик провел организованно и в сжатые сроки.

«Городские власти контролировали производство работ в ежедневном режиме. Аналогичным образом будет налажено взаимодействие с подрядчиком и на новом объекте», - пообещал директор Департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев.

Николай Волков.