В Кургане на следующей неделе закроют летний туристический сезон

Приближается сентябрь, а это значит, что кроме грандиозного гастрономического фестиваля «День сырка», курганцев ждёт долгожданная Неделя туризма! Каждый день с 5 по 10 сентября будут проходить экскурсии, выставки и мероприятия.

Жителям и гостям областного центра предлагают прогуляться на пешеходных экскурсиях, пока позволяет погода, посетить интересные выставки в Гостиной «Репка», отправиться на экскурсию на завод «Зауральские напитки», выпить «Нарышкинского» чая в Доме-музее декабристов, отпраздновать Закрытие летнего туристического сезона в комплексе «Царёво городище».

Ждём курганцев и гостей города на мероприятиях Недели туризма. Будет интересно!

5 сентября, 18:00 Пешеходная экскурсия«История города в отражении реки»

5 сентября и 10 сентября сотрудники Дома декабристов проведут пешеходную театрализованную экскурсию «Как преступники культуру поднимали: декабристы в Кургане».

7 сентября курганцам предлагают отправиться в пешеходную экскурсию «История одной улицы. Куйбышева». Сбор у памятника Н. Аргентовской.

8 сентября можно будет побывать, путешествуя на автобусе в разных уголках Курган. Экскурсия так и называется «Любимый город».

Русское географическое общества проведет 8 сентября в гостиной «Репка» выставку и лекторий, посвященные 150-летию В. К. Арсеньева, путешественника, географа, писателя, этнографа.

Одна из фишек недели туризма – автобусная экскурсия «Ночной Курган. Ожившие легенды», в которую можно отправиться 9 сентября.

10 сентября на «Царёвом городище» состоится закрытие летнего туристического сезона.

В этот же день курганцев приглашают на мероприятие «ДобрыйобыЧай». Оно пройдет с элементами театрализации и дегустацией «Нарышкинского» чая.