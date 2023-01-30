В Кургане на свет появился 3000-ый малыш

В семье Николая Мингазова и Дарьи Сорокиной появилась дочь. Девочка Таисия стала 3000-ым малышом, рождённым в Кургане в 2022 году.

В торжественной обстановке специалисты Курганского городского отдела ЗАГС пожелали семье здоровья, много сил и терпения в воспитании малыша. Вручили родителям первый государственный документ ребёнка — свидетельство о рождении, а также передали поздравление от губернатора Вадима Шумкова и руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи, сообщает vk.com/zags_kurgan.

Женское имя Таисия по происхождению древнегреческое, означает «принадлежащая Изиде». Богиня Изида почиталась в Египте. Она была олицетворением счастливого супружеского бытия, верности и материнства.

Фото с сайта freepik.com

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