В Кургане на творческой встрече в Куликовке выступит джазмен Денис Галушко

23 октября в 12 часов творческая встреча пройдёт в модельной библиотеке имени Л. Куликова. Зрители насладятся живым звуком и музыкой. Денис Галушко помимо авторских произведений исполнит и современный джаз, сочетающий классику и разнообразные направления стиля: jazz funk, swing, Europe jazz, mainstream и другие.

Творческая встреча проходит благодаря участию Трио Дениса Галушко в традиционном 13 фестивале Zaural Jazz Open, который посвящён памяти известного музыканта, композитора и педагога Александра Галушко. Трио является дипломантом и лауреатом джаз-фестивалей и конкурсов, а также постоянный резидент клуба EverJazz г. Екатеринбурга.

Вход свободный, приглашаются все желающие.

Помимо творческих встреч в библиотеке проходит фестиваль «Звёздная молодёжь» в рамках федерального проекта «Гений места». В течение 2 недель в библиотеке будут выступать талантливые исполнители. Анонс мероприятий:

19 октября, 18:30 – YELLOWCOOKIEZ - экспериментальный Trash-hop проект.

20 октября, 18:30 – фолк-группа «Лисья мята».

21 октября, 18:30 – рок-группа «РокФронт» с ритмами панк-рока и хардкора.

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