В Кургане на улице Максима Горького продолжаются работы по капитальному ремонту теплосетей

В этом году благодаря комплексному ремонту будет решена многолетняя проблема прорывов труб тепловых сетей на ул. М. Горького – аварийные изношенные коммуникации заменят на участке от улицы Томина до улицы Савельева.Бригады подрядной организации ПАО «Курганская генерирующая компания» работают одновременно на трех участках.

На ремонт аварийного участка тепловых сетей по ул. М. Горького выделено 220 млн рублей на условиях софинансирования Курганской генерирующей компании, которая должна завершить все этапы работ к 10 сентября. Временные неудобства, вызванные масштабным ремонтом, после его завершения позволят надолго забыть о проблемах, с которыми жители окрестных домов на протяжении многих лет сталкивались постоянно. Ввиду ветхости коммуникаций, которым больше 40 лет, они не проходили гидравлические испытания в том или ином месте, часто приходилось делать аварийный ремонт. После проведения работ теплосети долго прослужат городу.

Напомним, после окончания ремонта теплосетей на улице Максима Горького в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заменят дорожное полотно. Администрация города Кургана стремится синхронизировать работы по замене изношенных теплосетей с работами по ремонту дорожного покрытия, так как теплосети на территории города проложены в основном под автомобильными дорогами.

«Родному городу» - гласят надписи на трубах. Правительство региона работает совместно с подрядной организацией, контролируя ход ремонта и помогая в случае необходимости. Вот и трубы кладут для родного города, чтобы обеспечить в ближайшем будущем качественной системой и ровными дорогами.

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