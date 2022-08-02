В Кургане на выходных состоялся праздник в честь Дня дружбы

Курганский областной Дом народного творчества провёл праздник для ребят из Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в честь Международного дня дружбы.

Как сообщила Анна Грицук, представитель отдела маркетинга Курганского областного Дома народного творчества, цель мероприятия – показать поддержку, напомнить о важности дружбы. Действительно, с самого начала участники праздника старались сплотить детей.

«Мы хотим сегодня подарить детям положительные эмоции и за счёт них показать ценности дружбы. Важно не просто научиться дружить, важно это ещё и беречь» - рассказала Анна.

Сначала дети поучаствовали в увлекательных играх и танцевальном флешмобе. Постепенно раскрывались, начинали взаимодействовать с ведущими. Затем желающие смогли попробовать в различных направлениях. Парни заинтересовались площадкой по кузнечному мастерству, а следом и современным мечевым боем. Девочки в свою очередь сделали подвеску на мастер-классе по бисероплетению, а некоторые научились изготавливать поделки из дерева. Желающим также нанесли аквагрим, а мальчики стреляли резинкой из деревянного оружия по мишеням.

Было приятно наблюдать, как дети находили новые увлечения, взаимодействовали друг с другом, веселились. Даже подростки постепенно втягивались в участие в мероприятии.

Анна Грицук рассказала удивительную историю: был проведён Марафон добра, где дети из реабилитационного центра создавали изделия, а затем Дом детского творчества продавал их. На вырученные деньги также приобретаются краски, мулине – всё, что требуется детям для творчества. И один мальчик, узнав об этой ситуации, купил шоколадку девочке, чьё изделие он купил. Чтобы остальные дети тоже получили благодарность за свою работу, Дом детского творчества поговорил со спонсорами и все дети из Реабилитационного центра получили сладкую награду.

Такие мероприятия важно проводить, чтобы показать, что дети не одни. У них есть друзья, поддержка. Зачастую подростки, оказавшись в Реабилитационном центре, чувствуют себя одиноко. Но благодаря таким праздникам, благодаря такой поддержке дети понимают, что их не оставили в одиночестве против целого мира

Фото и текст Анастасии Пережегиной

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