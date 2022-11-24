В Кургане начал работу инновационный салон дополнительного образования

В городе Кургане открылся инновационный салон дополнительного образования.

Система допобразования — это система, которая ближе всего к детям. Педагог по допобразованию — этот тот, кому ребенок хочет подражать. Потому что к учителю он обязан ходить, а к педагогу по допобразованию он хочет ходить.

«Инновационный салон — это добрая традиция системы дополнительного образования Курганской области. Каждый второй год все представители дополнительного образования собираются, чтобы в течение 1-2 дней обменяться опытом, поделиться лучшими практиками, рассказать, что у них получается, а может, поделиться проблемами, найти совместное решение. В этом году на инновационный салон мы пригласили гостей из других субъектов. Так что теперь он может с полным правом именоваться межрегиональным. Я считаю, что это дело очень важное и нужное, в первую очередь, оно позволяет встретиться людям, которые живут одной идеей — дать детям добро, научить их чему-то новому», - отметил директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров.

На мероприятии доброй традицией стало чествовать тех людей, чей опыт, знания и профессионализм отмечены наградами высокого уровня.

Почетное звание Министерства Просвещения РФ «Почетный работник сферы образования РФ» получил педагог допобразования Шатровского Дома детства и юношества Иван Осипенко. Почетной грамотой Минпроса «За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования» был награжден заместитель директора по инновационной деятельности, руководитель структурного подразделения «Детский технопарк «Кванториум» Центра развития современных компетенций Александр Мехнин.

Также наградами были отмечены многие педагоги, Дома и Центры детского творчества Кургана и области.

На протяжении многих лет в целях выявления и поддержки образовательных инициатив и лучших практик допобразования, расширения разнообразия технических, естественно-научных и туристско-краеведческих программ проводится областной конкурс «Стартуем вместе». В этом году он был нацелен на разработку и внедрение краткосрочных общеразвивающих программ и программ, реализованных в рамках региональной модели воспитания. Победителям конкурса был вручен сертификат на 300 тысяч рублей за первое место. Этой наградой были отмечены Кетовский детско-юношеский центр, Шатровский Дом детства и юношества, Альменевский Дом детства и юношества.

Инновационный салон стал настоящей школой мастерства, педагогического опыта, центром распространения всего лучшего в педагогической практике в Курганской области. Второй год проводится конкурс педагогических проектов, который направлен на повышение профессиональной мотивации и профессионального роста специалистов. В этом году на конкурс поступило 26 работ из 21 образовательной организации и 15 муниципальных образований Курганской области.

В рамках инновационного салона для участников были организованы Ted-лекции от гостей мероприятия из Москвы, Самары, Томска и Волгограда, а также тематические площадки: «Педагогический дизайн», «Исследовательский дизайн», «Событийный дизайн» и «Авторский дизайн».

Василий Малухин. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.