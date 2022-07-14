В Кургане началась регистрация кандидатов на допвыбораы депутатов гордумы

В Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана 13 июля зарегистрировали первых кандидатов на место депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 6.

Первыми выдвиженцами стали Кирилл Гринюк, генеральный директор АО «Кургансельмаш», выдвинутый Курганским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по первому одномандатному избирательному округу. От ЛДПР выдвинуты менеджер по продажам ООО «Техноснабинвест» Вадим Лапов и старший мастер ПАО «Курганмашзавод», Антон Барышев.

На дополнительных выборах депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 6 период выдвижения кандидатов окончился 13 июля 2022 года. В обоих округах были выдвинуты по одному кандидату от таких партий, как ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия-Патриоты-ЗаПравду». Еще два кандидата были выдвинуты партиями «Партия Возрождения России» и «Партия пенсионеров», однако представитель «Партии Возрождения России» по непонятным причинам снял свою кандидатуру с выборов. И избирательная комиссия одобрила это решение. В общей сложности выдвинуты девять кандидатов. Пять кандидатов – по первому одномандатному округу, четыре кандидата – по шестому одномандатному округу.

Председатель Западного терризбиркома Андрей Давыдов смог сообщить, что документы, необходимые для регистрации, были представлены кандидатами в полном объеме. Он пожелал удачного агитационного периода и напомнил, что необходимо быть честными по отношению друг к другу и избирателям.

Информация предоставлена пресс-службой администрации Кургана.