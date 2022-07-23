В Кургане начали подготовку к фестивалю-конкурсу казачьей песни

20 августа 2022 года в городе Кургане в Городском саду в рамках праздника казачьей культуры «Казачья станица» состоится фестиваль-конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!».

Конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!» проводится с целью сохранения и распространения традиционной народной казачьей культуры.

В мероприятии примут участие творческие коллективы, фольклорные ансамбли, вокальные коллективы, хореографические коллективы и отдельные исполнители, в репертуар которых включены произведения различных жанров казачьего народного искусства: песенного, инструментального, танцевального, обрядового, игрового.

Гости фестиваля познакомятся с бытом казаков, посетив казачьи подворья Целинного, Звериноголовского и Лебяжьевского муниципальных округов, сообщает Курганский областной Дом народного творчества.

История фестиваля казачьей культуры берет начало еще с прошлого века, когда по инициативе казаков-звериноголовцев, однако при поддержке работников культуры совместно с Курганским областным Центром народного творчества и кино был впервые проведен фестиваль казачьей песни. Очень скоро границы фестиваля расширились, и он приобрел статус областного.

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