В Кургане начали шить надувных Дедов Морозов

В Курганском индустриальном парке, который разместился на площадях бывшего завода КЗКТ, появился новый резидент. Им стала екатеринбургская компания «КвадроШоу» - производитель надувных конструкций различной сложности и назначения.

- Наша компания возникла в 1998 году. Мы начинали с организации и проведения массовых мероприятий, в том числе праздников на площадях Екатеринбурга. В какой-то момент стали использовать для оформления надувные декорации и конструкции, различные арт-объекты. И постепенно пришли к пониманию, что лучше всего изготавливать их самим – под свои конкретные цели и задачи, - рассказал «Новому миру» директор «КвадроШоу» Андрей Мазур.

В 2005 году компания занялась производством надувных конструкций, а в 2009-м полностью перепрофилировалась на этот вид деятельности. Сейчас, по оценке Андрея Мазура, «КвадроШоу» занимает примерно треть российского рынка. Компания реализует свою продукцию по всей стране, а также в государства ближнего и даже дальнего зарубежья, вплоть до Канады.

- Спрос на надувные декорации и рекламные конструкции очень высок. Их достоинствами является легкость при транспортировке, быстрота возведения и демонтажа, компактность при хранении и возможность многократного использования, - перечислил преимущества Андрей Мазур.

Среди клиентов «КвадроШоу» - крупные торговые сети «Билайн», «Мотив», МТС, «СИТИЛИНК». Помните надувные фигуры инопланетянина с ноутбуком у магазинов «DNS»? Они тоже произведены екатеринбургской компанией. А однажды она сделала на 9 Мая надувную декорацию танка Т-34 в натуральную величину. Коллеги из других стран признали, что она – лучшая и самая точная.

Количество заказов у «КвадроШоу» с каждым годом росло. Мощностей екатеринбургской производственной площадки стало недостаточно. Андрей Мазур начал искать дополнительную. И обратил внимание на столицу соседнего региона.

- Во-первых, Курган от Екатеринбурга находится всего в 350 километрах. Во-вторых, администрация Курганского индустриального парка предложила нам просто шикарные условия размещения производства. А в-третьих, - хотя, наверное, это самое важное, - со стороны зауральского правительства и лично губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова мы ощутили такую заинтересованность в открытии нового производства, что решение об этом приняли очень легко и быстро. В Кургане мы всем довольны! – заявил Андрей Мазур.

В Курганском индустриальном парке «КвадроШоу» арендовала 3000 квадратных метров площадей. Здесь тепло, светло, сухо – только завози оборудование и начинай производство!

- Пока мы освоили только пятую часть территории. Разместили на ней цех по производству надувных декораций. В настоящий момент превалирует новогодняя тематика – Деды Морозы, Снегурочки, ёлки, сани, запряженные тройкой лошадей, и так далее. Но по заказу можем пошить и другие декорации любого, абсолютно любого размера, - рассказал Андрей Мазур.

Скоро «КвадроШоу» приступит к выпуску надувных ангаров. Они возводятся из блоков, напоминающих надувные матрасы, которые накрываются тентом. Внутри тепло, даже когда снаружи стужа. Можно размещать различные производства, ремонтные мастерские, офисы и даже проводить спортивные соревнования.

- В отличие от капитальных строений для пневмоангаров не нужна специальная подготовка грунта и получение разрешений на строительство. Они очень просто и быстро возводятся. После использования легко убираются и перевозятся на новое место. Это крайне удобно в условиях, удаленных от цивилизации – например, на Крайнем Севере, - объяснил Андрей Мазур.

В третьем цехе компания будет производить детские батуты. Сейчас они в основном ввозятся из-за границы. «КвадроШоу» займется импортозамещением. Качество обещают выше, чем у иностранных аналогов.

- В общей сложности на территории Курганского индустриального парка мы создадим порядка 100 новых рабочих мест. А после развития конструкторского отдела планируем увеличить штат до 120-130 сотрудников, - пообещал Андрей Мазур.

Сейчас «КвадроШоу» набирает закройщиков и швей. Понадобятся, в том числе, и мужские руки, потому что изделия, особенно пневмоангары, объемные. Тех, кто не имеет навыков шитья, обещают обучить. Условия труда, по отзывам уже нанятого персонала, очень хорошие.

- Я просто в восторге от обстановки и заботы руководства предприятия о своих работниках! Здесь светлое помещение и интересные изделия – красивые надувные праздничные декорации. Их очень интересно шить! Я приглашаю курганцев идти сюда работать, ведь приносить людям радость – само по себе уже счастье, - заявила «Новому миру» швея компании «КвадроШоу» Юлия Катаева.

Николай Волков.

Фото Владислава Шелепова.

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