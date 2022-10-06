В Кургане начался подготовительный этап работ по расчистке реки Тобол

В районе Омского моста в Кургане начался первый, подготовительный этап работ по расчистке главной водной артерии региона. Точкой отсчета стала окраина СНТ «Авторемонтник-2». Сейчас здесь готовится полигон для складирования донного ила и речного мусора, грейдируются дороги для подвоза в дальнейшем земснаряда и прочей тяжелой техники.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков приложил максимальные усилия, переговорил с Викторией Абрамченко, с министром природных ресурсов, с руководителем федерального агентства природных ресурсов. Было принято решение об увеличении цены, сейчас она составляет 99 миллионов. Расчистить нам надо от этого участка, до Омского моста и за ним порядка 2,4 км русла Тобола, чтобы минимизировать паводковые последствия и расчистить само русло, потому что оно мелеет, зарастает. Долгое время это никто не делал. Проект рассчитан на 2 года», - рассказал директор областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков.

Второй, основной этап работ начнется в июне 2023 года, после завершения весеннего паводка и нереста рыбы. В этом же году специалисты формируют карты намывов, подготавливают берег. Согласно проекта, именно в этом месте будут вырублены деревья и кустарник, мешающие подходу техники к воде.

Заказчиком работ выступает филиал «Тюменьрегионводхоз». Именно они подготовили проект и провели все аукционные мероприятия.

«Будем надеяться, что завершению выполнения всех этих видов работ, негативное воздействие вод будет предотвращено. По предварительным расчетам, получится, что в паводковый период падение уровня воды будет составлять где-то около 0,5 метров», - отметил исполнительный директор «Тюменьрегионводхоз» Сергей Подшивалов.

Генеральным подрядчиком стала организация «СМК «Артель». Сейчас здесь работает 5 единиц техники – бульдозер, грейдер, 2 экскаватора и самосвал, трудятся 7 штатных рабочих. По словам директора, количество единиц техники с каждым месяцем будет увеличиваться. В пиковый период предприятие планирует вывести до 30 единиц техники.

«Для нас, как для местных жителей, расчистка Тобола является очень важным и значимым решением. Потому что, я думаю, все еще помнят наводнение 1994 года, а сейчас видим, насколько Тобол обмелел. То есть, и водосборную площадь, и само русло надо углубить и расширить для того, чтобы паводковый период мы проходили более плавно и гладко, а в летний период, чтобы у нас рыбохозяйственная деятельность велась более-менее достойно», - поделился директор «СМК «Артель» Вадим Рупаков.

Глава региона и правительство области продолжают работу по привлечению финансирования для дальнейшей расчистки русла Тобола. Федеральным агентством водных ресурсов РФ уже рассмотрен и одобрен проект по расчистке русла от гидроузла до пляжа «Бабьи Пески». Из федерального бюджета на реализацию проекта потребуется еще более 200 млн рублей.

Василий Малухин. Фото автора