В Кургане начинается второй этап по приему в школы будущих первоклассников

По данным департамента социальной политики, в областном центра в рамках первого основного этапа зачисления детей в первый класс в муниципальные образовательные учреждения оформлено 4079 заявлений от родителей будущих первоклассников и только 461 заявление подано в электронной форме.

В этом году приемная кампания по зачислению в школу будущих первоклассников, так же, как и в прошлом году, проходит в два этапа. Первый этап начался 1 апреля и окончился 30 июня. Заявления на зачисление в первый класс принимались от родителей детей, имеющих право первоочередного и преимущественного приема, и детей, проживающих на закрепленной территории.

Завтра, 6 июля начинается второй этап – прием заявлений на свободные места. Принимать могут заявления от всех желающих несмотря на то, закреплены ли территориально будущие школьники по месту проживания за школой или нет. Набор будет происходить до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года.

В департаменте отметили, что преимущество при зачислении в школу будут иметь будущие первоклассники, у которых старшие братья или сестры уже обучаются в этой образовательной организации.

Фото из архива Николая Пушилина.

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