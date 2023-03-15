В Кургане начнется реконструкция очистных сооружений Арбинки

Арбинские очистные сооружения были построены и введены в эксплуатацию в 1978 году. Они обеспечивают водоснабжение не только Кургана, но и ряда пригородов. В рамках федеральной программы «Чистая вода» в этом году в Кургане начнется их реконструкция.

О том, что контракт на ремонтные работы на стратегически важном для городского коммунального хозяйства объекте написал в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков:

«Администрация города Кургана заключила контракт на реконструкцию Арбинского водозабора. Стоимость контракта 1,7 млрд рублей. Все работы будут завершены до конца следующего года. Курган будет с чистой водой».

По поручению губернатора администрация города Кургана совместно с правительством Курганской области подготовили заявку и проектно-сметную документацию для участия в федеральной программе «Чистая вода».

«С этого года мы приступаем к работам. Контрактом предусмотрено проведение всех работ без длительной остановки очистных сооружений, но несколько остановок всё-таки потребуется, но они не будут длительными, не более суток», - рассказала глава города Елена Ситникова.

14 марта был заключен двухгодичный контракт на производство работ по реконструкции Арбинских очистных сооружений с предприятием «Водный Союз». К работам приступят в текущем году.

Генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников отметил, что компания заранее готовится к остановкам очистных сооружений в ходе их реконструкции и проведет их в максимально сжатые сроки. Горожан заблаговременно предупредят об отключениях водоснабжения, чтобы у них было время сделать запасы воды. Работы, для которых потребуется отключение водоснабжения, будут планировать таким образом, чтобы уложиться в сутки.

«Сейчас перед подрядной организацией стоят две важнейшие задачи – повысить надежность очистных сооружений и улучшить качество воды. Реконструкция очистных сооружений Арбинского водозабора выполняется в интересах горожан. Предусмотренные в процессе реконструкции современные технологические решения и строительство новых объектов повысят качество воды, подаваемой населению города. В частности, будет построен цех деманганации (удаления марганца из природной воды)», – добавил Владимир Овсянников.

Елена Ситникова подчеркнула, что администрация города Кургана, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана и управление капитального строительства будут в постоянном режиме контролировать работы. В настоящее время закупается оборудование, необходимое для данных работ, и проводится контрактование субподрядных организаций.

Губернатор также в своем телеграм-канале отметил, что подготавливается к реконструкции еще один важнейший объект инфраструктуры Кургана:

«Идёт проектирование реконструкции канализационных очистных города Кургана. На эти цели выделено более 70 млн рублей. Проектные работы должны завершиться в конце этого - начале следующего года».

Фото взято с сайта АО «Водный Союз»