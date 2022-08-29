В Кургане наградили пограничника, отличившегося в ходе спецоперации

Обнаружил противника, организовал оборону и, несмотря на ранение, не позволил вооруженным укронацистам перейти границу Российской Федерации, чтобы совершить диверсии на нашей территории. Так вкратце можно описать подвиг сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Андрея И., который проходил службу на сопредельной с Украиной территории. Сегодня, 29 августа, в Кургане в торжественной обстановке ему вручили орден Мужества. Указ о награждении подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе специальной военной операции курганские пограничники выполняют оперативно-служебные задачи в Белгородской и Воронежской областях. Они проявляют образцы профессионализма, самообладания и стойкости, а зачастую мужества и героизма. Самоотверженные действия Андрея И. предотвратили проникновение на территорию России вооруженных укранацистов и совершение ими диверсий.

- Мужественные действия сотрудника вписаны в историю нашего Пограничного управления, Пограничной службы ФСБ России и являются примером для подрастающего поколения. Уверен, курганские пограничники будут и впредь достойно выполнять поставленные перед нами задачи, - заявил начальник Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, генерал-майор Юрий Кудрявцев.

Николай Волков.

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