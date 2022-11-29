В Кургане наградят победителей национального чемпионата «Абилимпикс»

Накануне Международного дня инвалидов, 2 декабря, в Кургане наградят победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проходит в рамках национального проекта «Образование». Мероприятие состоится в Центре развития движения «Абилимпикс» на базе Курганского педагогического колледжа с участием заместителя губернатора по социальной политике Ларисы Кокориной, сообщает пресс-служба региональльного департамента образования и науки.

Сертификаты будут вручены в рамках поручения Правительства РФ в единый день награждения победителей Национального чемпионата «Абилимпикс».

По всей стране сертификаты получат 695 победителей по 40 основным компетенциям. Из них 243 участника наградят за 1-ое место, 235 - за 2-ое и 217 конкурсантов - за 3-е место. Из Курганской области в числе победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» по основным компетенциям – 6 человек. За первое место предусматриваются сертификаты на сумму 100 тысяч рублей, второе место 75 тысяч рублей, за третье – всего лишь 50 тысяч рублей.

Сертификаты можно использовать как на оплату дополнительного образования, так и на приобретение технических средств реабилитации. Как именно реализовать сертификат – решает сам победитель. Перечень специализированных технических средств реабилитации и образовательных организаций, в которых принимается такой сертификат, опубликованы на сайте «Абилимпикс»

На мероприятии также отметят призеров Национального чемпионата «Абилимпикс» по дополнительным компетенциям, соревнования по которым прошли в сентябре в очно-дистанционном формате на образовательных площадках региона. Ими стали Асхат Чиняев, в компетенции «Мультимедийная журналистика» и Александра Манакова, в компетенции «Психология». Ребята получат ценные подарки и сертификаты проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Россия - страна возможностей».

Фото от департамента образования и науки Курганской области.

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