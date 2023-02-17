В Кургане налажено производство техники, аналогов которой в стране нет

«В регионе началось производство новой российской техники для осуществления гидроразрыва пласта. Импортозамещение. Локализация. Инновации. Для страны важнейшее направление с уходом от засилья импортной техники и навесного оборудования в этой сфере. Государство оказало поддержку по научным исследованиям. Помогли и по приобретению производственного оборудования», - написал Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что пока готовятся первые образцы, скоро машины пойдут в серию. Также в Кургане производят уникальные образцы техники для коммунального хозяйства.

«Также ждём выхода нашей новой техники для коммунального хозяйства, замещающей лучшие образцы компании "Faun". Следующий проект – производство электропогрузчиков. Тоже уже в реализации. Серия большая. Потому сейчас идёт речь о его глубокой локализации у нас же. Уверен, всё получится», - отметил Вадим Шумков.