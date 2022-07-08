В Кургане намерены возродить интерес молодежи к платку

Проект «Платок – вязь времен» будет реализован в Кургане благодаря победе Курганского регионального отделения «Союз женщин России» в конкурсе молодежных проектов.

Результаты третьего конкурса молодёжных проектов «Творим добро» были на днях обнародованы Союзом женщин России. Из 77 проектов, поступивших на конкурс от региональных отделений Союза по всей стране, победителями стали 4 проекта в 4 категориях.

Курганский проект стал лучшим в категории «Романтика платка».

Руководитель проекта – Маргарита Корнилова, член Общественной молодежной палаты при ООГО «СЖР», заведующий сектором по работе с молодежью Библиотечной информационной системы Кургана». Наставник проекта – Оксана Бурсина, заместитель председателя Курганского регионального отделения Общероссийской общественной государственной организации «Союз женщин России».

Проект «Платок – вязь времён» направлен на возрождение интереса молодежи к культуре, традициям, а также народным ремеслам. Ведь история может быть не только рассказана через тексты учебников и произведений литературы, но и показана наглядно, через участие в современных формах мероприятий. Проект «Платок – вязь времён» – совокупность мероприятий культурно-просветительского, творческого характера, он призван показать разнообразие, красоту, колорит платков разных национальностей и его применение в современном гардеробе.

Партнером проекта выступила Библиотечная информационная система города Кургана, основные мероприятия проекта будет реализован на базе библиотеки им. В. Маяковского.В рамках проекта будут проведены лекции, мастер-классы, конкурс эскизов, фотосессия и большой праздник платка.

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