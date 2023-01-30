В Кургане «нарисовали портрет» тех, кто распространяет наркотики

Участники семинар-совещания по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составили портрет юных преступников, из которого стало ясно, что сбытом запрещенных веществ занимаются, в том числе и дети из благополучных и обеспеченных семей.

Педагогов и родителей еще раз призвали обращать внимание на поведение детей, новые предметы, появившиеся в их обиходе, а также контролировать их действия, общение в социальных сетях.

А в целом в Курганской области в 2022 году, как отмечали представители правоохранительных органов, снизилось количество правонарушений, совершенных подростками, а также сократилось число преступлений в отношении самих детей.

- Каждая образовательная организация сегодня должна делать акцент на воспитании личности. И если в итоге вырастает преступник, то к результату такой работы, безусловно, появятся резонные вопросы. Более 200 случаев правонарушений, совершенных подростками, зафиксировано в прошлом году. Поэтому сейчас важно проанализировать всю воспитательную работу в своих учреждениях и сделать соответствующие выводы, - сообщил заместитель Иван Хлебников.

Фото Департамента образования и науки Курганской области.

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