В Кургане Народный Фронт передал квадрокоптеры спецотряду полиции

Сегодня, 29 июля, на базе МВД Народный фронт передал наборы для медицинской помощи, а также квадрокоптеры для работы ребят, которые поедут в освобождённые территории.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Фёдор Теребенин упомянул, что помочь может каждый :

«Мы продолжаем акцию «Всё для победы». На сайте / есть вся информация и каждый может оказать посильную помощь для того, чтобы ребята, которые участвуют в спецоперации, чувствовали себя комфортно. Помощь направлена не только для бойцов, которые там находятся, а именно это жители, которые охраняют свои территории, но также и людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сбор проходит на ул. Томина, 53»

Командир отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Курганской области полковник полиции Борис Макаров рассказал о тактическом специальном занятии, на котором удалось побывать нашей съёмочной группе. Штурмовая группа отряда специального назначения на таких выездах выполняет различные задания. Сегодня проводились учения по штурму здания, в котором укрылись особо опасные вооружённые преступники.

«Как сказал Александр Суворов, «Тяжело в учении, легко в бою». Такие тренировки проводятся регулярно для того, чтобы выполнять поставленные задачи успешно и без потерь. Учебный процесс очень важен. Нас сегодня 11 человек. Спецподразделения тренируются ежедневно. Всё доводится до идеала», - прокомментировал Борис Макаров.

Сегодня молодые люди получили два квадрокоптера для своей работы и учений. Именно его они внедрили в занятие, учились с ним взаимодействовать. Квадрокоптеры играют большую роль в обнаружении преступников, так как с их помощью можно безопасно оценить ситуацию на верхних этажах, в условиях ограниченной видимости.

Как сообщил Александр Айвазов, член штаба Курганского отделения Общероссийского Народного фронта, вручали именно квадрокоптер Mavic Air 2.

«Это самая современная технология, которая может пригодиться им в реальных боях и спасти им жизнь» - рассказал предприниматель.

Сотрудники также разъяснили требования для службы в спецназе: хорошая физическая подготовка, владение боевыми приёмами борьбы. Бойцы подразделения прошли командировки на Северном Кавказе, участвовали в боевых действиях. В спецотряд «Гром» не приходят просто так. Многие из ребят – кандидаты в мастера спорта по стрельбе, боевым искусствам. Даже экипировка бойцов тяжёлая. Бронежилет, шлем, вся форма – около 30 кг. Однако у сотрудников также есть бронещит 5 класса, который весит 35 кг. Он способен защитить от автоматического оружия.

Вручение техники и наборов для оказания медицинской помощи прошло уже после занятий по подготовке. «Штурм» прошёл успешно, бойцы стреляли холостыми патронами, переговаривались по рации, отслеживали обстановку с помощью квадрокоптера. Внедрение новых технологий очень важно для подразделений. Сотрудники МВД будут заниматься обеспечением порядка на освобожденной территории.

Текст Анастасии Пережегиной, фото Николая Пушилина и Анастасии Пережегиной.

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