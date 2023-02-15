В Кургане нашли подрядчика, который займется ремонтом улицы Дзержинского

По результатам конкурсных процедур определился подрядчик, который выполнит замену изношенных коммуникаций на ул.Дзержинского. ООО «Сибирско-Уральский энергетический сервис» приступит к работам уже в марте текущего года. Замена сетей будет вестись в течение 2023-2024 годов. Стоимость работ оценена в 432 миллиона рублей, из которых 346 миллионов рублей – средства Фонда национального благосостояния, а 86 миллионов рублей – средства АО «Водный Союз».

На ул.Дзержинского запланирована реконструкция трех полностью изношенных участков водопровода 1961-1987 годов постройки диаметром 150-200 мм, общей протяженностью более 1 км от пр.Машиностроителей до Дзержинского кольца; реконструкция ветхого железобетонного коллектора, введенного в эксплуатацию в 1972 году, диаметром 1400 мм и протяженностью более 2 км на участке от пр.Машиностроителей до ул.Омской. Сети попали в программу реконструкции ввиду крайне высокого процента аварийности. За последние 5 лет на коллекторе по ул. Дзержинского произошло 26 аварийных ситуаций, на водопроводных участках – 25.

Планы «Водного союза» по замене инженерных коммуникаций синхронизированы с программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После завершения работ на сетях на ул.Дзержинского зайдут дорожники для укладки нового асфальтового покрытия.