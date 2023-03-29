В Кургане назвали имена лучших футболистов среди школьников

В спортивном комплексе «Синтез» состоялся Кубок города Кургана по мини-футболу среди образовательных учреждений, посвященный 80-летию Курганской области.

Участие в состязаниях приняли девушки 2009-2011 и 2012-2014 годов рождения. Среди девочек 2009-2011 годов рождения 1-е место завоевала команда школы-интерната № 17 ОАО «РЖД».

Лучшим бомбардиром турнира в данной возрастной категории признана Анастасия Яношук из Дома творчества детей и молодежи «Гармония». Лучший вратарь турнира – Варвара Кленских, лучший защитник турнира – Дарья Бондаренко, обе девочки обучаются в школе-интернате № 17 ОАО «РЖД». Лучшим игроком турнира стала Виктория Максимова, ученица школы № 44.

Среди девочек 2012-2013 годов рождения в лидерах спортсменки из Дома творчества детей и молодежи «Гармония», сообщили в пресс-службе администрации города. Лучший бомбардир турнира в этой возрастной категории – Элина Арангазинова, лучший вратарь – Полина Белова, лучший защитник – Дарья Власова, все они представляли Дом творчества детей и молодежи «Гармония». Лучшим игроком турнира признана Дарья Ульянова из школы № 44.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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