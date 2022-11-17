В Кургане назвали имя нового военкома города

Военный комиссариат города Кургана возглавил майор запаса Сергей Дюрягин. Об этом стало известно сегодня, 17 ноября, спустя менее чем неделю после отставки предыдущего горвоенкома.

Сергей Николаевич Дюрягин родился 24 сентября 1983 года в городе Кургане. В 2000 году он окончил Кетовскую среднюю школу, а в 2005 году – Курганскую государственную сельскохозяйственную академию им. Т.С. Мальцева. Специальности по диплому – экономист, финансы и кредит. Но там же, в КГСХА, он прошел обучение на военной кафедре, получил звание «лейтенант» и военно-учетную специальность «боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений на боевых машинах пехоты».

В ноябре 2005 года Сергей Дюрягин поступил на военную службу по контракту в военный комиссариат Курганской области на должность заместителя начальника отдела социального обеспечения.

В июне 2009 года был досрочно уволен с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями. Однако в том же месяце был принят на работу в облвоенкомат в качестве гражданского специалиста Вооружённых Сил на должность начальника отдела социального обеспечения, кем и проработал следующие 11 лет.

В июне 2020 года Сергея Дюрягина перевели на должность военного комиссара Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области.

И вот – последнее на данный момент назначение: приказом военного комиссара Курганской области 15 ноября 2022 года майор запаса Сергей Дюрягин переведён на должность военного комиссара города Курган.

О личной жизни нового горвоенкома известно, что он женат и воспитывает двух дочерей.