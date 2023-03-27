В Кургане назвали лауреатов премии «Душа Зауралья»

В этом году премия «Душа Зауралья» вручается уже в 15-й раз. Победителей определяют в пяти номинациях. Как признаются те, кто получил профессиональное признание, экспертная оценка в их деле очень важна и значит то, что ты находишься на правильном пути, а значит можно смело двигаться дальше. «Душой Зауралья» названы достойные мастера и коллективы, занимающиеся не только творческой, но и подвижнической культурной деятельностью.

«В течение четырёх последних лет у нас в работе идёт большая активность по социальным проектам, направленным на поднятие национального духа, сохранению нематериального наследия, реконструкции курганского фольклора. Это большая комплексная деятельность», - подчеркнул хормейстер Заслуженного коллектива народного творчества, фольклорного ансамбля «Цветень» Виктор Шведов.

Лауреаты премии на протяжении многих лет воспитывают подрастающее поколение, чтобы и дети продолжали дело сохранения культурных традиций. И эта работа находит отклик.

«Есть у существует фестиваль детских творческих работ. Дети сами номера ставят, - рассказывает руководитель образцового самодеятельного хореографического коллектива из села Белозерского Александра Жорник. - Сначала он был школьный, а сейчас мы его расширили. Мы приглашаем детей из района, из сёл. Они к нам приезжают. То есть мы охватываем не только наше село, но и весь округ привлекаем в стены нашей школы. Помогаем развиваться, приучаем сохранять традиции».

Так, например, традиции народного рукоделия у мастеров Центра русской народной культуры «Лад» из города Шадринска с интересом перенимают и дети, и взрослые.

«Я работаю в центре русской культуры «Лад» без малого 15 лет. Мы ездим в экспедиции. Мы посетили много деревень по области, - делится подходом к работе участница народного коллектива «Студия народных ремесел «Светёлка» Екатерина Фокина. - Образцы традиционного ремесла сохранились и в музеях, и у бабушек в сундуках – сарафаны, элементы ковров со старинной вышивкой. Я сама изучаю фонды музеев по всему Зауралью и Уралу».

Перед началом церемонии в фойе выставочного центра проходили мастер-классы по народным ремёслам, звучала музыка в исполнении образцового гитарного оркестра «Неоклассик» из Шадринска. Удивительно, как удалось достичь такого слаженного строя.

«Это постепенно, - поясняет руководитель оркестра Станислав Савельев. - Это ансамблевое музицирование. От дуэтов, трио, потом секстеты, нонеты и далее. Таких оркестров всего лишь семь в России. Поэтому мы считаемся первыми здесь в Уральском округе. А так, есть соратники. Большое количество в Японии чисто гитарных оркестров».

Надо сказать, что творчество наших мастеров культуры хорошо известно его ценителям и в других регионах страны. Что касается номинаций, в которых определялись победители, то это «Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного творчества», «Народный танец», «Народная музыка», «Народное пение», «Традиционное народное творчество». С победителями большинства из них вы познакомились выше в нашем материале. Зауральцам есть чем гордиться.

«Мы с гордостью говорим, что Курган – столица акварели. Мы гордимся нашими писателями. Годимся нашими старейшими театрами, музыкальными фестивалями, праздниками и многими другими яркими событиями, которые создаёте вы – профессионалы своим подвижническим трудом», - отметила в своём приветственном слове начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

Награждение премией «Душа Зауралья» было приурочено ко Дню работника культуры России, который отмечался 25 марта. Также на торжественной церемонии по случаю профессионального праздника были поощрены денежными выплатами лучшие муниципальные учреждения культуры Курганской области, находящиеся на территориях сельских поселений.

Константин Сапунов. Фото Владислава Шелепова.

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