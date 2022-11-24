В Кургане назвали победителей конкурса на лучший школьный трудовой отряд. Работа оценивалась по системе рейтинга «Звёздный десант». Дипломом победителя и самого активного образовательного учреждения награждена школа №11 – руководитель отряда Светлана Станчева. Победитель также получил переходящий символ – Ежа, который составит компанию трудотряду на протяжении всего следующего сезона. Дипломом второй степени награждена школа №9 – руководитель Марина Балязина, а диплом 3 степени вручили руководителю отряда из школы №36 Наталье Бервиновой.

Звание «Работник года» и благодарственное письмо за высшую ступень роста получила ученица школы №44 Дарья Каранда.

Также школа №11 стала победителем и в других номинациях: «Учреждение, трудоустроившее наибольшее количество молодых людей», «За лучшую организацию работы трудового отряда на базе образовательного учреждения».

Марина Балязина из школы №9 не так давно начала руководить трудовыми отрядами, но уже получила свою награду в номинации «Удачный старт». По словам Марины в школе очень большая конкуренция на место в отряде.

«Видимо им нравится работать. В этом году участвовало 63 человека – это довольно большое количество детей. В первую очередь мы берём детей из малообеспеченных и многодетных семей и детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. И детей, которые очень хотят работать». Её подопечная, ученица 9 класса Ксения Гончарова рассказала, что сейчас они помогают педагогам-организаторам, вырезают снежинки, а летом часто проводили уборку территорий», - рассказала она

Педагог-организатор из школы №44 Ирина Ярославцева поделилась секретом успеха: «Работают у меня все. Если соберётся 50 человек, а мест на смене 15, то в первую смену пойдут первые 15, дальше вторые 15. Поэтому все за год успевают поработать. Дети хотят очень активно работать не только из-за того, что получают денежные средства. Дети учатся коллективному труду, им это нравится. Они понимают, что это сплочённость, это команда. Мы убираем мусор на социальном объекте – на станции туризма, являемся постоянными участниками экологических акций и выезжаем по возможности на различные экологические форумы».