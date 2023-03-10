Новый мир
Курган -3o
Курс ЦБ:$75,9480,40
16+
Версия для слабовидящих

В Кургане назвали победителей конкурса «Новогодние чудеса»

Отличительной особенностью конкурса стало участие организаций сразу в нескольких номинациях.

10 марта, 2023 - 08:32

В этом году за победу в городском конкурсе «Новогодние чудеса» смогли побороться 19 курганских территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Отличительной особенностью конкурса стало участие ТОСов сразу в нескольких номинациях.

В номинации «Оформление новогодней площадки» оценивалась одна уличная площадка от каждого участника. По условиям конкурса она должна быть расположена исключительно на территории ТОС. На этом этапе  1-е место завоевал ТОС «Утяк Южный». 2-е место – ТОС «Заозерный, а 3-е место решили отдать ТОС «Нижняя Утятка». 

В номинации «Лучшая новогодняя елочная игрушка» учитывались креативность, качество работы, ее эстетическое оформление. Все изделия, изготовленные руками мастеров курганских ТОС из природных материалов, шерсти, текстиля, оказались уникальными и даже не похожими друг на друга. Обладателем 1-го места стал ТОС «Утяк», 2-е место – ТОС «Утяк Южный», а 3-е место досталось ТОС «Шепотково»,

В конкурсе видеороликов отличился недавно созданный ТОС «Содружество». «Новогодние чудеса» стали первым конкурсом, в котором принял участие ТОС «Содружество». Активисты ТОС смогли таки красочно оформить новогоднюю площадку и провести для детей новогодний праздник, который снимался на видео для отчета. В этой номинации  комиссия отдала победу ТОС «Утяк Южный».

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

10 марта, 2023 - 08:32

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество