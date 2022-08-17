В Кургане назвали полуфиналистов международной премии #МЫВМЕСТЕ

В Кургане подвели итоги регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, который проходил в области с 27 по 29 июля. Победителями регионального этапа стали 19 зауральцев, их проекты были оценены на федеральном уровне. По итогам экспертной оценки 12 проектов из Курганской области вышли в полуфинал.

Региональный этап состоялся в конце июля, его участниками стали 49 представителей из 13-ти муниципальных образований региона. После трехдневной защиты проектов в регине определили 19 лучших проектов. В течение нескольких недель идеи зауральцев оценили федеральные эксперты. Списки участников, вышедших в полуфинал, недавно опубликовали на сайте премии.

На следующий этап прошли:

Номинация «Медиапроект», трек «НКО АНО «Урало-Сибирский центр современного творчества», город Курган. Проект «Мульти История». Это серия из коротких мультфильмов, которая рассказывает молодежи о важных и интересных исторических событиях происходивших на территории Уральского Федерального округа.

Номинация «Страна возможностей», трек «Волонтеры»

Марина Ячменева, рабочий посёлок Лебяжье. Проект «Выездные, информационные, творческие и игровые «стоянки» «КиБитКа».

В рамка проекта провели выездные, информационные, творческие и игровые «стоянки» на удаленных улицах Лебяжья для развития коммуникативных навыков и получения нового опыта в сфере информационного, творческого, игрового взаимодействия детей и молодежи в возрасте от 12 до 25 лет.

Номинация «Территория для жизни», категория «Волонтёры»

Проект направлен на изучение подростками Мишкинского муниципального округа истории и культуры народов Зауралья, развитие интереса к туризму и культуре. Подростки Мишкинского муниципального округа в сопровождении Светланы путешествуют на шестнадцати местном автобусе по Курганской области.

Номинация «Территория для жизни», трек «Волонтеры»

В рамках проекта создали условия для развития экскурсионного и виртуального туризма в Макушинском муниципальном округе путем проведения 25 экскурсионных мероприятий для жителей округа 55+ и подготовки 2 квалифицированных специалистов по профессии «Руководитель экскурсионных туров».

Номинация «Помощь людям», трек «Волонтеры». Проект «Интерактивная уличная ярмарка принадлежностей «ЛАДно» для семей, находящихся в социально-опасном положении и малообеспеченных семей Лебяжьевского района Курганской области».

Номинация «Большая перемена», трек «Волонтеры». Проект «Школа зооволонтера #ФОРМУЛАДОБРА».

Цель проекта - вовлечь учащихся, студентов, родителей, жителей микрорайонов города Шадринска и Шадринского муниципального округа в практику помощи животным, как самостоятельно, так и в рамках зооволонтерских организаций, приютов.

Владислав Шамин, город Шадринск. Проект «Дорогой добра».

В рамках проекта провели волонтерские мероприятия в поддержку бездомных животных зоо-центра «Приют Надежды»: собрали корма для животных. Кроме того, команда проекта провела фотосессии питомцев для публикаций в интернете, что помогло пристроить четверолапых в семьи.

Номинация «Страна возможностей», трек «НКО»

АНО «МАМА-КЛУБ», рабочий посёлок Мишкино. Проект «Развивающий центр «Вместе с мамой».

Развивающий центр «Вместе с мамой» — реабилитация многодетных семей с детьми в возрасте от 3 — 6 лет, имеющих низкий уровень дохода. Возможность посещения занятий психолога-логопеда, занятий по подготовке к школе, занятий по раннему развитию детей на бесплатной основе в 2022-2023 учебном году.

АНО «Пружина», город Курган. Проект «Марафон «Добрый регион».

Проект «Марафон «Добрый регион» направлен на развитие добровольчества в регионе через организацию комплекса мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам России, в реализацию которых в качестве участников будут вовлечены разные категории граждан: дети, молодежь, взрослое население и пожилые люди.

Номинация «Ответственный бизнес», трек «Бизнес»

Индивидуальный предприниматель Данил Дрыгин, рабочий посёлок Мишкино. Проект «Клуб робототехники и программирования «RoboBIT».

В рамках проект планируется создать к декабрю 2023 года региональную сеть Клуба RoboBIT. Проект организует не менее 3 площадок в Курганской области с охватом детей в возрасте от 6 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в количестве не менее 200 человек в год.

Номинация «Социальный предприниматель», трек «Бизнес»

Индивидуальный предприниматель Евгения Московенкова, специализированное ателье «Арсана» город Курган. Проект «Чехлы на аппараты Илизарова».

Ателье изготавливает специализированные чехлы, закрывающие конструкции аппарата Илизарова. Благодаря чехлам и удобной одежде реабилитация пациентов известного курганского центра травматологии проходит быстрее и лучше.

Индивидуальный предприниматель Екатерина Шубина, город Курган. Детский центр развития «Лицей для малышей «Вишенка».

Детский центр развития «Лицей для малышей «Вишенка» помогает родителям развивать детей с 9 месяцев до 10 лет с 2019 года. Работаем по франшизе. Все программы проверены 25-летним опытом коллег из г. Вологда, наших партнеров. Более 200 детей и их родителей познакомились с Курганским центром «Лицей для малышей «Вишенка» и дали ему положительную оценку.

Теперь участникам предстоит выполнить обязательные задания полуфинала. Срок выполнения заданий ограничен: выполнить большинство заданий нужно до 28 августа. Например, категории «Волонтеры» необходимо подготовить смету и календарный план, записать видеовизитку о проекте и пройти курс на Добро.Университете. Для категории «НКО» и номинации «Социальный предприниматель» в ближайшее время нужно подготовить смету и календарный план, а также записать видеовизитку о проекте. Участникам категории «Бизнес» необходимо записать видеовизитку о проекте. Оценивать работу участников экспертам предстоит 2 октября. Лучшие проекты пройдут в финал международной премии и получат поддержку на реализацию новых планов.

Источник: сайт prospekt45.ru.