В Кургане не будет транспортного коллапса из-за ремонта мостов

Ремонтные работы на мосту по улице Бурова-Петрова в городе Кургане будут синхронизированы с ремонтом других путепроводов. Транспортного коллапса в муниципалитете не будет. Об этом «Новому миру» сообщила директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

- Глава города Кургана уже выступала по этому вопросу. На сегодняшний день пока подрядчик зашел и ремонтирует Некрасовский и Бурова-Петровский мосты. По Чеховскому путепроводу пока проводятся конкурсные процедуры. Я думаю, что они все это будут синхронизировать. Понятно, что все мосты сразу город Курган не закроет, - заявила собеседница нашего издания.

По ее словам, в первое время возникали вопросы по ремонту трех мостов и путепроводов в городе Шадринске, где было организовано реверсивное движение. Однако местные власти отрегулировали с ГИБДД работу светофоров, и пробок там сейчас нет.

- Я думаю, курганские власти проведут аналогичную работу с подрядчиком и Госавтоинспекцией, поэтому транспортного коллапса в областном центре не будет. Одновременно все мосты никто закрывать не собирается, - выразила мнение директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Николай Волков.

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