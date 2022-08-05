В Кургане нейрохирурги Центра Илизарова спасли ребёнка

Пациент с крайне редким врождённым пороком развития позвоночника в течение трёх месяцев проходил лечение в Центре Илизарова. 9-летнему мальчику диагностировали критическое сдавление спинного мозга, в этой ситуации при малейшем ударе или физической нагрузке пациенту грозил полный паралич и даже смерть. Профессионалы своего дела, врачи Центра Илизарова приняли решение провести сложную, рискованную операцию.

За всё время лечения специалисты оперировали трижды. Две операции проходили в два-три этапа. За тактику лечения сложного пациента отвечал руководитель Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексей Евсюков. Совместно с заведующей научной лабораторией этой клиники Ольгой Сергеенко он провёл вышеперечисленные оперативные вмешательства мальчику, большинство из которых длились по 4-5 часов. В одной из операций принимал участие руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев.

В результате всех вмешательств врачи установили ребёнку двойную фиксирующую металлоконструкцию в шейном отделе позвоночника. Благодаря поистине ювелирной работе илизаровских нейрохирургов удалось избежать неврологических осложнений у пациента, хотя риски были очень высоки. Сейчас мальчик уже может вести обычный образ жизни без опасения стать инвалидом, его здоровью ничего не угрожает.

Информация и фото были переданы Единым порталом медучреждений Курганской области

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