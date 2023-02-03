В Кургане новые управкомпании исправляют ошибки старых

Двор дома по Блюхера, 28 был залит водой по первые ступеньки подъездных крылец. Авария была устранена, вода откачена. Но осталась наледь на тротуаре, которую заметил во время рабочего объезда губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Курганская управляющая компания» подогнала технику, которая устранила неприятные последствия аварии.

«Всю наледь мы отсюда убрали, произвели антигололедные мероприятия, посыпали отсевом и частично песком, солью. Сейчас никаких опасностей для жильцов нет, все спокойно, чистенько, хорошо. Дом к нам пришел на обслуживание в мае 2022 года. Была проблема с подвалом, на 2023 год дом попал на капитальный ремонт, будут ремонтироваться крыша, фасад. И мы как управляющая компания будем здесь проводить мероприятия по благоустройству», - рассказал генеральный директор «Курганской управляющей компании» Сергей Кириченко.

Кроме того, новая управляющая компания в летний сезон продолжит благоустройство: во дворе появятся новое ограждение палисадников, лавочки, новое освещение.

Жильцы дома по адресу: Бульвар Солнечный, 9 также на общем собрании приняли решение сменить управляющую компанию «Новая волна» на «Актив», у которой на обслуживании восемь домов, и не прогадали.

«С предыдущей компанией никак не могли найти общий язык. Что бы мы ни просили, были постоянные отговорки: то денег нет, то народа и так далее. Решили рискнуть, выбрали «Актив». Во-первых, активная группа в доме начала работать, прошли по соседям, протокол составили, перешли в новую компанию, и началась активная работа», - рассказала председатель дома Наталья Маслова.

В доме и на прилегающей территории сразу начались работы по ремонту и благоустройству.

«Крыша была в неисправном состоянии, были проблемы с канализационными стояками, которые мы заменили, ремонт подъездов делали, входных групп. У нас есть совет дома, он обращается к нам со своими просьбами. Мы сразу выходим на дом, составляем локально-сметный расчет, с ними согласовываем и сразу все выполняем», - поделилась генеральный директор УК «Актив» Ольга Широких.

Было заменено оборудование на детской площадке, ее заборчик, заменены канализационные стояки от колодца до дома. Все это было сделано на средства, которые жильцы выплачивают ежемесячно на текущее обслуживание и содержание. Кроме того, через суд взыскана сумма, которая осталась у дома в предыдущей управляющей компании.

«По итогам работы управляющих компаний в четвертом квартале 2022 года Госжилинспекцией составлен рейтинг, он размещен на нашем сайте. В случае, если граждане не довольны работой своей управляющей компании, они всегда могут ее поменять. При принятии решения о смене управляющей компании, мы рекомендуем использовать, в том числе, и наш рейтинг, который поможет гражданам выбрать хорошую управляющую компанию. В городе Кургане деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 50 управляющих компаний. Из них можно выбрать любую. Управляющие компании меняют достаточно часто. Мы подвели статистику за январь текущего года — 34 дома приняли решение о смене своей управляющей компании. В четвертом квартале мы применили новый критерий для оценки работы наших управляющих компаний. Взяли за основу содержание придомовой территории, состояние подъездов, фасадов многоквартирного дома, работу на портале ГИС ЖКХ», - рассказал и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Дмитрий Пысин.

Жители многоквартирного дома вправе получать качественные коммунальные услуги. Управляющая компания обязана соблюдать условия заключенного договора, своевременно проводить текущий ремонт и работы по содержанию общедомового имущества: это качественная уборка придомовой территории, контейнерной площадки, подъездов. В случае обращения жителей с жалобами в Госжилинспекцию руководителю выносится предупреждение. В случае его игнорирования, руководителю выписывается штраф.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.