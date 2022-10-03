В Кургане нуждающихся кормит хлебом «Добрая печка»

В курганском Сквере милосердия напротив Пригородного вокзала нуждающимсяшесть раз в неделювыдаютсвежий хлеб. За сентябрь было роздано 1050 булок.

Также традиционно сотрудницы пекарни каждое воскресение раздают 50 булок душистого хлеба прихожанам Троицкого храма. В сентябре пришедшие помолиться в храм получали хлеб четыре раза.

Всего в сентябре в социальной пекарне «Добрая печка» испекли и раздали бесплатно 1250 булок белого хлеба, сообщили в пресс-службе Курганской епархии. С начала работы социальной пекарни – 4350 булок хлеба.

Проект «Социальная пекарня «Добрая печка» реализуется с использованием средств Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Православная инициатива 2022». Руководитель проекта – настоятель Прихода Святой Троицы протоиерей Михаил Кучеров.

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