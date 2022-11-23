В Кургане нуждающимся выдали 600 булок хлеба

Сестры милосердия и прихожане двенадцати приходов Центрального благочиния Курганской епархии за две недели 12 раз выезжали к пригородному вокзалу с горячими обедами. За это время они накормили более 700 человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Кормят хорошо. Здесь первое, второе и компот. Меню разнообразное. В меню на первое – суп гороховый с тушенкой, борщ, щи со свежей капустой, с фасолью и со сметаной, суп картофельный с лапшой, свекольник с курицей, суп рыбный. На второе – каши: ячневая, пшенная, рисовая с овощами и тушенкой, гречневая с мясом, макароны с тушеной говядиной.

Дополнительно - овощное рагу, винегрет, салат из квашеной капусты, маринованные помидоры и огурцы, бутерброды с колбасой, яйца, чай с лимоном и яблоками, ягодные компоты, булочка, а также обязательный десерт к чаю – пряники, вафли, конфеты и печенье.

В пресс-службе Курганской епархии сообщили, что за две недели в «Сквере Милосердия» нуждающимся выдали 600 булок хлеба, 562 единицы одежды. Сейчас, конечно, возрос спрос на тёплые вещи и обувь.